Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kontrolle gewerblichen Güter- und Personenverkehrs

Pforzheim (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Mittwoch in der Zeit von 09:30 bis 15:15 Uhr auf dem Parkplatz "Am Waisenrain" eine Kontrollstelle auf der Autobahn 8 durchgeführt.

Im Zentrum der Maßnahmen standen insbesondere die Überprüfung der Ladungssicherung, der technische Zustand der Fahrzeuge sowie die Einhaltung der Sozialvorschriften (Lenk- und Ruhezeiten). Bei 28 kontrollierten Fahrzeugen wurden 24 Verstöße festgestellt. In neun Fällen waren die festgestellten Mängel so gravierend, dass für die betroffenen Fahrzeuge die Weiterfahrt bis zur Behebung der Mängel untersagt wurde.

Unfälle im gewerblichen Verkehr haben oft schwerwiegende Folgen. Durch gezielte Kontrollen und präventive Maßnahmen sorgen wir dafür, dass gesetzliche Vorschriften eingehalten werden. Unser Ziel: Mehr Sicherheit auf unseren Straßen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell