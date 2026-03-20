Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF) Kieselbronn - Nachtrag zu: Vermisstenfahndung nach 71-Jährigem - Person am 14.03.2026 leblos in der Enz aufgefunden und zwischenzeitlich identifiziert

Kieselbronn und Pforzheim (ots)

Wie bereits am 10.02.2026, 17:32 Uhr, im Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6214421), hat die Polizei im Zusammenhang mit einem Vermisstenfall umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet und durchgeführt. Der 71-jährige Mann aus Kieselbronn wurde zuletzt am 06.02.2026 gesehen.

Am Samstag, 14.03.2026, zur Mittagszeit, stellte ein Passant in Mühlacker-Enzberg, im Bereich der Enz, einen Gegenstand im Fluss fest und verständigte die Rettungskräfte. In der Folge konnte ein nur noch lebloser Mann aus der Enz geborgen werden. Die Kriminalpolizei in Pforzheim hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in Pforzheim umgehend die Ermittlungen in einen Todesermittlungsverfahren aufgenommen, insbesondere zur Klärung der Todesursache und der Identität.

Bei einer Obduktion ergaben sich nach derzeitigem Stand keine Hinweise auf Gewalteinwirkung Dritter. Der Mann konnte zweifelsfrei identifiziert werden. Es handelt sich um den im Vorfeld als vermisst gemeldeten 71-Jährigen aus Kieselbronn.

Benjamin Koch, Polizeipräsidium Pforzheim

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