Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Mehrere Pkw aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu mehreren Pkw-Aufbrüchen auf Wanderparkplätzen zwischen Seehaus und Tiefenbronn.

In der Zeit von 16:30 bis 17:30 Uhr zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheiben mehrerer Fahrzeuge, um so in deren Inneres zu gelangen.

Aus insgesamt drei Autos wurden Bargeld, Ausweispapiere, Kleidungsstücke und weitere Wertgegenstände entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.

Hinweise werden vom Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegengenommen.

Benjamin Koch, Pressestelle

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