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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Überholvorgang endet in Böschung: Drei Fahrzeuginsassen bei Unfall in Maulbronn verletzt

Maulbronn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße in Maulbronn sind am Donnerstagabend drei Personen leicht verletzt worden.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein BMW-Fahrer gegen 21:00 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Insassen die Frankfurter Straße in stadtauswärtige Richtung. Auf Höhe der Einmündung zur Billensbacheräcker Straße setzte der Fahrer zum Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeugs an. Dabei passierte er eine Verkehrsinsel verbotswidrig auf der linken Seite. Bei diesem Manöver fuhr der 19-Jährige zunächst gegen den dortigen Bordstein, überquerte den angrenzenden Fuß- und Radweg und prallte beim Versuch, zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, frontal gegen eine zweite Verkehrsinsel. In der Folge überschlug sich der BMW mehrfach, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schließlich im Grünstreifen zwischen Böschung und Straße liegen.

Trotz der Schwere des Unfalls erlitten der 19-jährige Fahrer sowie sein gleichaltriger Mitfahrer und die 20-jährige Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden, der auf circa 20.000 Euro geschätzt wird.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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