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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Auf unbekannte Art und Weise beschädigt worden sind in der Hohlohstraße in Pforzheim sechs geparkte Fahrzeuge am Donnerstag zwischen 0:00 Uhr und 16:00 Uhr.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei weibliche Personen, die sich im Tatzeitraum in unmittelbarer Nähe aufhielten. Ob diese Personen mit den Taten in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Sie werden wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 m und 1,70 m groß. Eine der beiden hatte blonde Haare.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die genaue Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423-8000 in Verbindung zu setzen.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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