Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gasaustritt im Thermalbad "Sonnenhof-Therme" in Bad Saulgau

Bad Saulgau (ots)

Am Freitag gegen 17:08 Uhr, wurde die Polizei über die ILS Bodensee-Oberschwaben informiert, dass im Keller des Thermalbades Sonnenhof-Therme in Bad Saulgau ein Gasgeruch wahrgenommen wurde. Nachdem die Feuerwehr erhöhte Chlorgaswerte insbesondere im Kellerbereich festgestellt hatte, wurde die Räumung des Objektes veranlasst. Um 17:41 Uhr war die Räumung der rund 300 Bade- und Saunagäste abgeschlossen. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Besucher der Sonnenhof-Therme. Der Bereich wurde durch die Feuerwehr und die Polizei weiträumig abgesperrt. Drei Mitarbeitende der Therme kamen leichtverletzt mit Atemwegsbeschwerden in umliegende Krankenhäuser. Badegäste wurden keine verletzt. Die Feuerwehren aus Bad Saulgau, Mengen und Herbertingen waren mit 67 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 18 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Der Grund für den Gasaustritt im Keller war ein technischer Defekt an der Chlormischanlage.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Polizeiführer vom Dienst
Michael Landthaler
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

