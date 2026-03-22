Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis)Knittlingen - Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Motorradfahrerin

Knittlingen (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich zwischen Freudenstein und Knittlingen ein tödlicher Verkehrsunfall.

Gegen 16:15 Uhr befuhr eine dreiköpfige Motorradfahrergruppe die K4516 in Richtung Knittlingen. In einer langgezogenen Linkskurve kam eine 29-jährige Hondafahrerin aus bislang noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Frau zog sich bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Dort verstarb sie wenige Stunden später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 17:50 Uhr gesperrt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 1.000,- Euro.

Regina Wolfinger, Führungs- und Lagezentrum

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