Polizeidirektion Hannover

POL-H: Oststadt: Fünf geparkte Pkw beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, 27.02.2026, und Samstag, 28.02.2026, mehrere geparkte Pkw in der hannoverschen Oststadt beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ereigneten sich die Taten im Zeitraum von Freitag, 27.02.2026, 14:30 Uhr, bis Samstag, 28.02.2026, 04:45 Uhr in der Rambergstraße. Dort beschädigte eine bislang unbekannte Person insgesamt fünf am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge.

Betroffen waren ein Kia Sportage, ein Fiat 500, ein Ford Fiesta, ein Skoda Fabia sowie ein VW Polo. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei prüft darüber hinaus, ob ein Zusammenhang zu den Sachbeschädigungen an zahlreichen Fahrzeugen im Stadtteil Seelhorst besteht, die sich ebenfalls in der gleichen Nacht ereigneten (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6227471).

Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum Personen in der Rambergstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 entgegen. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell