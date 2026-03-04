Polizeidirektion Hannover

POL-H: Südstadt: Porsche aus Tiefgarage gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Südstadt von Hannover von Montag, 02.03.2026, auf Dienstag, 03.03.2026, einen Porsche aus einer Tiefgarage entwendet. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover gelangten die bislang unbekannten Täter auf noch ungeklärte Weise in die Tiefgarage eines Wohnhauses im Bereich Altenbekener Damm/An der Bismarckschule. Die Garage ist über mehrere Treppenhäuser zugänglich. Dort entwendeten die Täter den hellgrauen Porsche Macan mit hannoverschem Kennzeichen eines 77-jährigen Hausbewohners.

Die Polizei veröffentlicht im Rahmen der Fahndung ein Foto des entwendeten Fahrzeugs und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tiefgarage bemerkt haben oder Hinweise zum Verbleib des Porsche geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell