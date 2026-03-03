Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Nord: Polizei fasst vier Einbrecher

Hannover (ots)

Nach einem Einbruch in einen Elektronikhandel auf der Limmerstraße in der Montagnacht, 02.03.2026, haben Einsatzkräfte der Polizei Hannover vier Tatverdächtige festgenommen. Aktuellste Erkenntnisse ergeben, dass es sich bei den Einbrechern um die gleichen Personen handelt, die in derselben Nacht am Deisterkreisel verunfallt sind.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Limmer überwanden die vier 25, 23, 18 und 16 Jahre alten Einbrecher gegen 23:30 Uhr das Rolltor des Elektronikhandels auf der Limmerstraße und brachen in den Fachhandel ein. Dort entwendeten sie hochwertige Mobilfunkgeräte und flohen vom Tatort.

Kurz nach 01:00 Uhr meldete ein Zeuge den Einbruch in das Elektronikgeschäft. Sofort alarmierte Polizeikräfte begaben sich zum Tatort. Weitere Zeugen vor Ort gaben den Hinweis, dass die Polizistinnen und Polizisten die Einbrecher nur knapp verpasst haben, sodass sich diese umgehend in die Fahndung nach den Tatverdächtigen begaben.

Im Bereich der Fröbelstraße stellten die Beamtinnen und Beamten einen silbernen BMW 3er fest. Bei der darauffolgenden Verkehrskontrolle stieg der 25-jährige Fahrzeugführer unaufgefordert aus. Der 16-jährige Beifahrer setzte sich an seiner Stelle auf den Fahrersitz und raste mit den zwei weiteren Tatverdächtigen davon.

Bei der darauffolgenden Flucht verunfallten der 16-jährige Unfallfahrer, sowie seine 23 und 18-jährigen Mitfahrer im Bereich des Deisterplatz-Kreisels schwer (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6227789).

Im Laufe der Unfall- und Tatortaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei den vier Männern um die Einbrecher handeln könnte. Die Polizei geht von einem hohen Sachwert des Diebesguts aus, eine genaue Bezifferung ist noch nicht möglich. Die Ermittlungen sowie die Auswertung aller Spuren dauern weiterhin an./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell