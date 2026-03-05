Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Polizei sucht weiter Zeugen zu Messerangriff an Stadtbahnhaltestelle Leinhausen

Hannover (ots)

Im Zusammenhang mit dem Messerangriff an der Stadtbahnhaltestelle Leinhausen vom Freitagabend, 20.02.2026, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6221129) bittet die Polizei weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung um den Tathergang vollständig aufklären zu können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover hielten sich kurz vor der Tat mehrere Personen im Bereich der Haltestelle auf. Darunter befand sich nach derzeitigen Hinweisen auch eine Gruppe Jugendlicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass einige dieser Personen möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, die zur weiteren Aufklärung des Tatgeschehens beitragen können.

Die Ermittlerinnen und Ermittler bitten alle Personen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Haltestelle aufhielten, sich bei der Polizei zu melden. Auch kurze Hinweise können helfen, den Tathergang vollständig zu rekonstruieren.

Personen, die sich am Freitagabend vor oder während der Tat im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Leinhausen aufgehalten haben oder Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell