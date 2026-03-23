PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte beschädigen mobilen Blitzer - Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein mobiler Blitzer in der Lerchenstraße beschädigt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 21.03.2026 – 23:12

    POL-Pforzheim: Zusammenstoß auf Atlantiskreuzung in Niefern

    Niefern-Öschelbronn (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstag gegen 21:40 Uhr in Niefern. Die 20 jährige Fahrerin eines Citroen missachtete von Niefern-Vorort kommend das Rotlicht der Lichtzeichenanlage für den Geradeausverkehr und kollidierte hierdurch mit einem aus Richtung Pforzheim kommenden Range Rover. Während der 60 jährige Fahrer des Range Rover unverletzt blieb, wurde ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 13:49

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht!

    Pforzheim (ots) - Auf unbekannte Art und Weise beschädigt worden sind in der Hohlohstraße in Pforzheim sechs geparkte Fahrzeuge am Donnerstag zwischen 0:00 Uhr und 16:00 Uhr. Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf zwei weibliche Personen, die sich im Tatzeitraum in unmittelbarer Nähe aufhielten. Ob diese Personen mit den Taten in Verbindung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren