Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unbekannte beschädigen mobilen Blitzer - Zeugenaufruf

Horb am Neckar (ots)

Durch bislang unbekannte Täterschaft wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein mobiler Blitzer in der Lerchenstraße beschädigt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Laura Müller, Pressestelle

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