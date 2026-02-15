PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholt betrunken im Straßenverkehr

Ellerstadt (ots)

Am 14.02.2026 gegen 17:50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle einen unsicher fahrenden Fahrradfahrer auf der L 526 in der Gemarkung Ellerstadt. Durch die Polizeibeamten konnte der Fahrradfahrer im Rahmen der Nahbereichsfahndung kurze Zeit später angetroffen werden. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 45-Jährige augenscheinlich massiv unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, weshalb der 45-Jährige zur hiesigen Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das polizeiliche Verfahren war für den 45-Jährigen jedoch nicht unbekannt. Einige Wochen zuvor fiel der Mann bereits mehrfach als alkoholisierter Fahrzeugführer im Bereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf. Nun erwartet den 45-Jährigen erneut ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein ist der 45-Jährige bereits los, dennoch wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstr. Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon 06322 963-0
Telefax 06131/4868-8185
pibadduerkheim@polizei.rlp.de

SB: T. Keßler, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 22:00

    POL-PDNW: Einkauf in Tankstelle endet mit Blutentnahme

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 14.02.2026 um 20:30 Uhr wurde ein 40-Jähriger mit einem E-Scooter in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg nach einem Einkauf bei einer Tankstelle. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Bereits im Jahr 2022 fiel dieser ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 19:18

    POL-PDNW: Berauscht am Valentinstag

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Erneut negativ aufgefallen ist ein 37-Jähriger, welche am 14.02.2026 gegen 17:30 Uhr in der Speyerdorfer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Citroen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer trat bereits im Jahr 2024 wegen einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnten bei diesem Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 15:52

    POL-PDNW: Glück im Unglück - Busfahrer hilft orientierungslosem Kind

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Glück im Unglück hatte ein siebenjähriger Schüler, der am Mittwochmittag, 11.02.2026, nach Schulende in den falschen Bus einstieg. Da er erst vor kurzem umgezogen war, irrte sich dieser vermutlich aufgrund fehlender Ortskenntnisse. Sein 62-jähriger Busfahrer zögerte nicht lange, nachdem er die hilflose Lage des Schülers bemerkte und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren