Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholt betrunken im Straßenverkehr

Ellerstadt (ots)

Am 14.02.2026 gegen 17:50 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle einen unsicher fahrenden Fahrradfahrer auf der L 526 in der Gemarkung Ellerstadt. Durch die Polizeibeamten konnte der Fahrradfahrer im Rahmen der Nahbereichsfahndung kurze Zeit später angetroffen werden. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 45-Jährige augenscheinlich massiv unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt, weshalb der 45-Jährige zur hiesigen Dienststelle verbracht wurde. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das polizeiliche Verfahren war für den 45-Jährigen jedoch nicht unbekannt. Einige Wochen zuvor fiel der Mann bereits mehrfach als alkoholisierter Fahrzeugführer im Bereich der Polizeiinspektion Bad Dürkheim auf. Nun erwartet den 45-Jährigen erneut ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Seinen Führerschein ist der 45-Jährige bereits los, dennoch wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell