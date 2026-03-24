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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Seniorin wird Opfer eines Betrugs am Telefon
Zeugen gesucht

Emmerich (ots)

Am Montag (23. März 2026) klingelte vormittags das Telefon einer Seniorin in Emmerich. Der Anrufer gab sich als Arzt einer Klinik aus und erläuterte, die Tochter der Seniorin sei schwer erkrankt und bräuchte zur Therapie dringend ein sehr teures Medikament. Am Ende der Leitung glaubte die ältere Dame auch, ihre weinende Tochter zu hören. Um das Medikament zu erhalten, sei eine Vorkasse nötig. Die Klinik könne jemanden schicken, der das Geld bei der Frau abholt. Die Seniorin packte daraufhin Bargeld in Höhe eines hohen fünfstelligen Betrags und Schmuck in eine Tasche. Diese übergab sie gegen 13:15 Uhr an einen männlichen Abholer, der an ihrer Haustür auf dem Mühlenweg erschien. Der Unbekannte wird beschrieben als etwa 28 bis 30 Jahre alt und ca. 1,75m groß. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Jacke, einer dunklen Hose und einer beigefarbenen Cap. Er soll nach der Übergabe in die Straße Am Portenhövel und dann nach links auf den Parkplatz des dortigen Discounters gelaufen sein.

Zeugen, die die Person gesehen haben und etwa Angaben zu einem Fahrzeug machen können, mit dem der Mann unterwegs war, melden sich bitte bei der Kripo Kalkar unter 02824 880. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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