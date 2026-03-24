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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl: Wer kennt diese Personen?

Geldern (ots)

Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, ein Mann und eine Frau, begaben sich am 30. Oktober 2025 in eine Drogeriefiliale und entwendeten dort Rasierklingen und weitere Kosmetika im Wert eines mittleren dreistelligen Betrags. Dabei gingen sie wie folgt vor: Der Mann nahm die Ware aus dem Regal und legte sie in einem anderen Regal bereit. Die Frau steckte die Gegenstände anschließend in ihre große, mitgeführte Geschenktasche. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrmals. Anschließend begab sich der Mann zur Kasse und bezahlte lediglich eine Getränkedose, gleichzeitig verließ die Frau mit der gefüllten Geschenktasche das Geschäft, ohne jegliche Ware zu bezahlen. Bilder der beiden Tatverdächtigen sind unter folgendem Link im Fahndungsportal zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/198834

Wer kann Angaben zur Identität der Personen geben? Hinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder jeder anderen Polizeidienststelle erbeten. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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