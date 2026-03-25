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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Pedelec-Fahrer in Pfalzdorf schwer verletzt

Goch (ots)

Am Dienstag (24. März 2026) wurde gegen 07:15 Uhr ein 22-jähriger Gocher bei einem Verkehrsunfall in Goch-Pfalzdorf schwer verletzt. Er fuhr mit seinem Pedelec auf der Reuterstraße aus Richtung Klever Straße kommend. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Goch fuhr in gleicher Richtung an dem Radfahrer vorbei, als dieser nach derzeitigen Stand plötzlich und unerwartet nach links zog, um auf die Hevelingstraße abzubiegen. Er prallte gegen die rechte Seite des Pkw, stürzte und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Am Pedelec und am Pkw entstanden Sachschäden.(sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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