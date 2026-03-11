PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einsatz "Sichere Bahn" durch Kräfte der Bundes- und Landespolizei

Chemnitz (ots)

Am gestrigen Tag führten Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei im Zeitraum von 14:00 - 20:00 Uhr einen gemeinsamen Einsatz "Sichere Bahn" durch. Dabei wurden insbesondere die Schwerpunktstrecken Chemnitz-Leipzig und Chemnitz-Flöha bestreift. Auch ein Drogenspürhund der Landespolizei war am Einsatz beteiligt.

Insgesamt wurden 65 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Einsatz-kräfte im Zug von Chemnitz in Richtung Leipzig einen 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen mit einer Ausschreibung der Staatsanwalt-schaft Leipzig fest. Er war wegen Betrug zu einer Geldstrafe von insgesamt 1200 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe begleichen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Am Abend stellten die Einsatzkräfte zudem im Bahnhof Flöha ei-nen 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, welcher griffbereit am Hosenbund ein Butterflymesser bei sich trug. Bei dem vorliegenden Messer handelt es sich gemäß Waffengesetz um einen verbotenen Gegenstand. Aufgrund dessen wurde das Messer sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Zudem wurden zwei Feststellungen mit geringen Mengen Betäubungs-mitteln und fünf weitere Fahndungstreffer (Aufenthaltsermittlungen, Vermögensabschöpfung) sowie zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz (u.a. ein E-Roller) getroffen.

Am Einsatz waren insgesamt 19 Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie der Polizeidirektion Chemnitz beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0175 90228897
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

