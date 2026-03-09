PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei entdeckt erneut einen Tiertransport mit Hundewelpen am Grenzübergang in Reitzenhain

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 7. März 2026 um 21:10 Uhr einen 37jährigen Bulgaren. In dem Fahrzeug des Mannes konnten drei Hundewelpen festgestellt werden. Zwei der drei Welpen befanden sich in einer gemeinsamen Box der dritte Hundewelpe saß beim Beifahrer. Der Mann konnte europäische Heimtierausweise für die Welpen vorlegen. Erste Recherchen ergaben das die Welpen viel zu jung sind um alle erforderlichen Impfungen erhalten zu haben und reisefähig zu sein.

Das Veterinäramt wurde verständigt und die Welpen in ein Tierheim gebracht.

Auch am 31. Januar 2026 versuchte ein 32jähriger Bulgare die Einfuhr von fünf Welpen der gleichen Rasse. Nach Abgleich der Eintragungen in den Impfpässen sind in beiden Fällen die Eintragungen, Untersuchungen und Impfungen durch den gleichen Tierarzt in Bulgarien erfolgt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615-105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
