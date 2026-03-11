PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - 26-Jährige in JVA eingeliefert

Reitzenhain (ots)

Die Einreise nach Deutschland endete für eine 26-jährige tschechische Staatsangehörige in der JVA. Im Zuge der wiedereingeführten Grenz-kontrollen wurde die 26-Jährige am 10.03.2026 gegen 19:45 Uhr am Grenzübergang Reitzenhain durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kon-trolliert. Dabei stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Strafvollstre-ckung der Staatsanwaltschaft Chemnitz fest. Wegen Diebstahls war sie vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe von insgesamt 531 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da sie die offene Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie n die JVA ein-geliefert.

Bei der Kontrolle eines 44-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten am gestrigen Tag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Weiden fest. Der 44-Jährige war wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von insgesamt 689,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Telefon: 0371 4615 105
E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Chemnitz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Chemnitz
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 10:14

    BPOLI C: Bundespolizei entdeckt Hundewelpen am Grenzübergang in Reitzenhain

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 4. März 2026 um 10:30 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 24jährigen ungarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Bei der Nachschau in seinem Fahrzeug konnten 2 Hundewelpen festgestellt werden. Die Welpen waren in Boxen aufgeteilt aber nicht sicher verstaut. Der Mann ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 09:20

    BPOLI C: Erneut Haftbefehle am Grenzübergang in Reitzenhain vollstreckt

    Reitzenhain/ Marienberg (ots) - Am 3. März 2026 um 15:45 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen bulgarischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Reitzenhain. Bei dem 30jährigen Mann war ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Weiden wegen einem Verstoßes gegen das Waffengesetz offen. Die geforderte Geldstrafe von über 1000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren