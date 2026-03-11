Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle - 26-Jährige in JVA eingeliefert

Reitzenhain (ots)

Die Einreise nach Deutschland endete für eine 26-jährige tschechische Staatsangehörige in der JVA. Im Zuge der wiedereingeführten Grenz-kontrollen wurde die 26-Jährige am 10.03.2026 gegen 19:45 Uhr am Grenzübergang Reitzenhain durch Einsatzkräfte der Bundespolizei kon-trolliert. Dabei stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Strafvollstre-ckung der Staatsanwaltschaft Chemnitz fest. Wegen Diebstahls war sie vom Amtsgericht Chemnitz zu einer Geldstrafe von insgesamt 531 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt worden. Da sie die offene Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde sie n die JVA ein-geliefert.

Bei der Kontrolle eines 44-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen stellten die Beamten am gestrigen Tag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Weiden fest. Der 44-Jährige war wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von insgesamt 689,50 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort beglich, konnte er seine Fahrt fortsetzen.

