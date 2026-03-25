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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Entwendetes Mountainbike aufgefunden
Besitzer gesucht

POL-KLE: Rees - Entwendetes Mountainbike aufgefunden / Besitzer gesucht
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Rees (ots)

Am Dienstag (24. März 2026) wurde nach dem Hinweis eines Zeugen ein entwendetes grün-weißes Mountain-Bike der Marke "Ghost" in Rees-Bienen aufgefunden. Eine entsprechende Diebstahlsanzeige liegt derzeit nicht vor, so dass der Eigentümer oder die Eigentümerin des Fahrrades nicht ermittelt werden konnte. Daher sucht die Polizei in Emmerich jetzt mit zwei Fotos des Fahrrades nach den Eigentümern. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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