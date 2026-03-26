Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Weißer Pkw missachtet Vorrang eines E-Scooters und flüchtet

Zeugen gesucht

Goch (ots)

Am Mittwoch (25. März 2026) kam es gegen 07:35 Uhr in der Ausfahrt zur Brückenstraße des Kreisverkehrs am Bahnhof in Goch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähriger aus Kleve leicht verletzt wurde. Er war mit seinem E-Scooter, aus Richtung Bahnhofstraße kommend und damit entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, über die Ausfahrt Brückenstraße des Kreisverkehres gefahren. Dort wollte der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Pkw mit Klever Kennzeichen (KLE- ) aus dem Kreisverkehr kommend in die Brückenstraße abbiegen und missachtete den Vorrang des E-Scooters. Obwohl es offensichtlich nicht zum Zusammenstoß gekommen war, stürzte der E-Scooter-Fahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der weiße Pkw setzte seine Fahrt auf der Brückenstraße fort, der weitere Weg ist nicht bekannt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall oder zum flüchtigen weißen Pkw machen können. Hinweise unter Telefon 02821 5040. (sp)

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