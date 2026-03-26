POL-KLE: Kalkar - Motorräder bei Garagenbrand zerstört
Brandursache noch unklar
Kalkar (ots)
Am Mittwoch (25. März 2026) wurde gegen 20:05 Uhr ein Garagenbrand in Kalkar an der Straße Im Schwanenhorst entdeckt. Der Besitzer hatte Rauch an der Garage gesehen und dann entdeckt, dass sie im Inneren schon in Vollbrand stand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Kalkar gelöscht. Bei dem Brand kamen keine Menschen zu Schaden. Die Garage wurde stark beschädigt, ebenso die angrenzende Hausfassade des Wohnhauses. Drei in der Garage befindliche Motorräder wurden vollkommen zerstört, dazu Werkzeug, Fahrräder und Gartengeräte. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden, die Kriminalpolizei ermittelt. (sp)
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