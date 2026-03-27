Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zeugenaufruf nach Brand in Emmerich | Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Kleve und und Polizei Krefeld

Krefeld (ots)

In der Nacht des 31. Mai 2025, gegen 1:20 Uhr, kam es an einem Einfamilienhaus auf der Sandbahn in Emmerich am Rhein zu einem Brand. Die genaue Ursache ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Eine fünfköpfige Familie konnte sich unversehrt aus dem Haus retten. Das Einfamilienhaus wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht einer vorsätzlichen Straftat.

Laut Zeugenaussagen habe sich zur Tatzeit ein unbekannter dunkler Pkw vom Tatort Sandbahn über die ´s-Herrenberger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt entfernt. Der Pkw soll dabei mehrmals gehupt haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Krefeld unter 02151-6340 oder hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu wenden.

Presseanfragen bitten wir an die Staatsanwaltschaft Kleve zur richten.

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