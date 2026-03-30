POL-KLE: Rheurdt - Terrassentür beschädigt: Zeugen nach Einbruch gesucht
Rheurdt (ots)
Am Freitag (27. März 2026) kam es gegen 22:10 Uhr an der Straße "An Deckers" in Rheurdt zu einem Einbruch. Der oder die Täter beschädigten die Terrassentür eines Einfamilienhauses, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber keine Wertgegenstände.
Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Kripo Geldern. (pp)
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