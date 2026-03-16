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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht auf der Hügelstraße - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 13. März, ist es am Kreisverkehr Hügelstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen, bei dem zwei Verkehrsschilder beschädigt wurden.

Eine 39-jährige Zeugin verständigte die Polizei und gab an, dass ein Lkw mit Mönchengladbacher Kennzeichen gegen 8 Uhr den Kreisverkehr befahren und dabei zwei Verkehrsschilder mit seinem Auflieger verbogen habe. Der LKW-Fahrende habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (at)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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