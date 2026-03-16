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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zum VDZ-Unfall: Zustand der Verletzten verbessert sich

Mönchengladbach (ots)

Am 18. Februar 2026 hatte die Polizei in ihrer Bilanz zu den Karnevalstagen von einem schweren Verkehrsunfall berichtet, der sich während des Veilchendienstagszugs ereignet hatte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6219310

Seitdem haben sich viele Bürgerinnen und Bürger nach dem Gesundheitszustand der 23-jährigen Ordnerin erkundigt, die mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Lange war ihr Zustand kritisch, nach jüngstem Stand der Dinge befindet sich die Frau jedoch auf dem Weg der Besserung. Die 23-Jährige soll zur Rehabilitation zeitnah in ein anderes Krankenhaus im Ruhrgebiet verlegt werden. Es besteht keine Lebensgefahr mehr. (et)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29-10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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