POL-MG: Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße
Mönchengladbach (ots)
Am Dienstag berichtete die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6232960
Der 58-jährige Autofahrer, der bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen schwer verletzt wurde, ist inzwischen im Krankenhaus verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall war.(ap)
