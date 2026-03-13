PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag berichtete die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6232960

Der 58-jährige Autofahrer, der bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen schwer verletzt wurde, ist inzwischen im Krankenhaus verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass ein medizinischer Notfall ursächlich für den Unfall war.(ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

