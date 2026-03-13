Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mann springt vor Autos - Polizei nimmt 33-Jährigen in Gewahrsam

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 12. März, gegen 17.30 Uhr war ein 33-Jähriger auf der Hofstraße unterwegs und versuchte nach Angaben mehrerer Zeugen, vorbeifahrende Autos anzuhalten, indem er vor sie sprang.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines BMW musste aufgrund des 33-Jährigen eine Notbremsung einleiten, um nicht mit ihm zusammenzustoßen. Als der Fahrer sein Fenster herunterließ und den Mann auf sein Verhalten ansprach, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Diese eskalierte so weit, dass der 33-Jährige den im Auto sitzenden Unbekannten packte und schlug. Anschließend fuhr der Autofahrer in unbekannte Richtung davon.

Die Polizei konnte den 33-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe antreffen. Er wirkte auf die eingesetzten Beamten stark berauscht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei leere Flachmänner, Betäubungsmittel und eine Feinwaage.

Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten die Polizisten den 33-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Am darauffolgenden Morgen durfte der Mann nach Ausnüchterung und Gemütsberuhigung das Gewahrsam verlassen. Die Polizei schrieb Strafanzeigen gegen ihn wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die weitere Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161- 290 zu melden. Außerdem wird der genannte angegriffene Autofahrer gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. (at)

