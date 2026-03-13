Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht: 21-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Auf dem Kreuzungsbereich Theodor-Heuss-Straße/ Korschenbroicher Straße ist es am Mittwoch, 11. März, gegen 16.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 21-jährige E-Scooterfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach Aussage der Frau habe sie an der Kreuzung beabsichtigt weiter geradeaus auf den dortigen Fahrradweg in Richtung Bismarckplatz zu fahren. Dafür nutzte sie die grünlichtzeigende Ampel. Zeitgleich soll ein gelber Kleinwagen, der in die gleiche Richtung fuhr, nach rechts auf die Korschenbroicher Straße abgebogen sein. Um beim Abbiegevorgang einen Zusammenstoß zu vermeiden, sprang die 21-Jährige vom E-Scooter und verletzte sich dabei.

In dem Auto sollen zwei blonde Frauen gesessen haben, von denen sich die Beifahrerin nach dem Unfall noch umgedreht haben soll. Danach setzten sie ihre Fahrt fort.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Fahrerin des gelben Kleinwagens, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell