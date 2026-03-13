POL-MG: Verkehrsunfallflucht: Sturz im Linienbus - 20-Jährige leicht verletzt
Mönchengladbach (ots)
Am Donnerstag, 12. März, ist es zwischen 10 und 15 Uhr nach Zeugenaussagen zu einem Unfall in einem Linienbus auf der Kreuzung Stresemannstraße/ Friedrich-Ebert-Straße gekommen.
Nach Aussage der Mutter habe ihre 20-jährige Tochter auf einem Einzelplatz im hinteren Teil eines Gelenkbusses gesessen, als der Busfahrer eine Notbremsung einleiten musste, um den Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern. Die 20-Jährige sei aufgrund dessen mit dem Kopf gegen eine Plastikscheibe gestürzt und wurde leicht verletzt.
Die Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen, die Hinweise auf den Autofahrer oder/ und den Unfallhergang geben können. Meldungen nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)
