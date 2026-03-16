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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Wohnung - Tatverdächtige flüchten nach Einsatz von Reizstoff

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 15. März, ist es gegen 23.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Frankenfeldstraße zu einem Raub gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen klopften zwei maskierte Männer mehrfach an die Wohnungstür eines 25-Jährigen im Erdgeschoss. Als der Mann die Tür öffnete, wurde er unmittelbar von einem der Tatverdächtigen zurückgedrängt und mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht. Während einer der Täter den 25-Jährigen in einem Zimmer einsperrte, durchsuchte der zweite Tatverdächtige offenbar die Wohnung. Die beiden Täter verließen kurz darauf den Tatort in unbekannte Richtung.

Der 25-Jährige wurde durch eine eingetroffene Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt.

Die beiden Räuber waren maskiert. Einer der Tatverdächtigen trug eine dunkelbraune Jacke. Der zweite Räuber trug eine helle Jacke.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Zeuginnen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Frankenfeldstraße gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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