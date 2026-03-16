PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Linienbus

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 14. März, wurde die Polizei gegen 22.05 Uhr zur Speicker Straße gerufen. Anlass war ein randalierender Fahrgast in einem Linienbus der NEW. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem der Mann Fahrgäste belästigt hatte.

Als die Polizeibeamten versuchten, den Mann anzusprechen zeigte dieser sich aggressiv und griff die Einsatzkräfte körperlich mit Tritten und Faustschlägen an. Zudem spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens waren weitere Polizeikräfte erforderlich, bevor der 41-Jährige schließlich in Gewahrsam gebracht werden konnte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem entnahm ihm eine Ärztin auf richterliche Anordnung eine Blutprobe. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann am Folgetag aus dem Gewahrsam entlassen.

Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt. (ap)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 10:30

    POL-MG: Nachtrag zum VDZ-Unfall: Zustand der Verletzten verbessert sich

    Mönchengladbach (ots) - Am 18. Februar 2026 hatte die Polizei in ihrer Bilanz zu den Karnevalstagen von einem schweren Verkehrsunfall berichtet, der sich während des Veilchendienstagszugs ereignet hatte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6219310 Seitdem haben sich viele Bürgerinnen und Bürger nach dem Gesundheitszustand der 23-jährigen Ordnerin ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 09:14

    POL-MG: Raub in Wohnung - Tatverdächtige flüchten nach Einsatz von Reizstoff

    Mönchengladbach (ots) - Am Sonntag, 15. März, ist es gegen 23.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Frankenfeld zu einem Raub gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen klopften zwei maskierte Männer mehrfach an die Wohnungstür eines 25-Jährigen im Erdgeschoss. Als der Mann die Tür öffnete, wurde er unmittelbar von einem der Tatverdächtigen ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 14:19

    POL-MG: Nachtragsmeldung - Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag berichtete die Polizei über einen Verkehrsunfall auf der Kaldenkirchener Straße: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6232960 Der 58-jährige Autofahrer, der bei dem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen schwer verletzt wurde, ist inzwischen im Krankenhaus verstorben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren