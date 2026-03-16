Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Linienbus

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 14. März, wurde die Polizei gegen 22.05 Uhr zur Speicker Straße gerufen. Anlass war ein randalierender Fahrgast in einem Linienbus der NEW. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem der Mann Fahrgäste belästigt hatte.

Als die Polizeibeamten versuchten, den Mann anzusprechen zeigte dieser sich aggressiv und griff die Einsatzkräfte körperlich mit Tritten und Faustschlägen an. Zudem spuckte er einem Polizeibeamten ins Gesicht.

Aufgrund des aggressiven Verhaltens waren weitere Polizeikräfte erforderlich, bevor der 41-Jährige schließlich in Gewahrsam gebracht werden konnte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Zudem entnahm ihm eine Ärztin auf richterliche Anordnung eine Blutprobe. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann am Folgetag aus dem Gewahrsam entlassen.

Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt und in einem örtlichen Krankenhaus medizinisch versorgt. (ap)

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