Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf Kurt-Schumacher-Brücke

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen (25.03.2026) kam es gegen 8:15 Uhr zu einem Unfall mit fünf Autos auf der Kurt-Schumacher-Brücke. Ein 42-jähriger Autofahrer fuhr aus Richtung Carl-Bosch-Straße auf die B44 in Richtung Mannheim auf. Hier stieß er erst mit dem Auto einer 27-Jährigen und anschließend mit dem Auto einer 35-Jährigen zusammen. Das Auto der 35-Jährigen wurde durch den Aufprall zunächst auf das Auto eines 42-Jährigen und auf das Auto eines 59-Jährigen geschoben. Durch den Unfall wurden die 35-Jährige und der 42-Jährige leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Drei Autos waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Der 42-Jährige Unfallverursacher soll unter Medikamenteneinfluss gestanden haben. Ihm wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird u. a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle musste der Verkehr auf der Kurt-Schumacher-Brücke zeitweise gesperrt werden. Hierdurch kam es im Berufsverkehr zu Beeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell