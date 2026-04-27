Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Audi Cabrio gestohlen

Lengerich (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (24.04.), 12.00 Uhr und Sonntag (26.04.), 14.30 Uhr ist in der Brahmstraße ein Audi A5 Cabrio gestohlen worden.

Unbekannte Täter entwendeten auf unbekannte Art und Weise das Fahrzeug, das unter einem Carport stand. Das amtliche Kennzeichen des Cabrios ist TE - AA 70. Der Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Autos geben können. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

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