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Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Kollision zweier Pkw

Hopsten (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag (27.04.) um 09.15 Uhr im Kreuzungsbereich Ibbenbürener Straße / Bonnikestraße / Professor-Vershofen-Straße gekommen.

Ein 33-jähriger Mann aus Hopsten fuhr in einem VW Golf auf der Bonnikestraße in Richtung Ibbenbürener Straße. Nach ersten Ermittlungen wollte er diese überqueren, um auf der Professor-Vershofen-Straße weiter zu fahren. Als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zur Kollision mit einem Skoda Yeti, den eine 70-jährige Frau aus Recke steuerte. Sie fuhr auf der Ibbenbürener Straße aus Richtung Ibbenbüren kommend.

Die 70-jährige Fahrerin des Skoda wurde leicht verletzt. Ihr 73-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Recke, erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hopstener blieb unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

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