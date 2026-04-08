POL-STD: Süderoogsand / Flensburg / Hamburg: Leichenfund auf Süderoogsand - Ermittlungsbehörden suchen Zeugen bei Aktenzeichen XY... ungelöst

Polizeiinspektion Stade

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Flensburg

Hamburg: Leichenfund auf Süderoogsand - Ermittlungsbehörden suchen Zeugen bei Aktenzeichen XY... ungelöst

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Stade (ots)

Am Dienstag, den 09.07.2024, wurde auf der Sandbank Süderoogsand im schleswig-holsteinischen Wattenmeer eine männliche Wasserleiche aufgefunden.

Im Zuge der rechtsmedizinischen Untersuchung konnte die Identität des Verstorbenen geklärt werden. Es handelt sich um den seit Ende April 2024 vermisst gewesenen Hamburger Unternehmer Frank P.. Dieser war nach derzeitigen Erkenntnissen am 29.04.2024 allein mit einem hochseetauglichen Festrumpfschlauchboot in Richtung Nordsee aufgebrochen. Das Boot wurde später führerlos im Bereich der Außenelbe-Reede vor Cuxhaven aufgefunden.

Die Mordkommission (K1) der Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Flensburg aufgrund der Auffindesituation sowie aufgrund der örtlichen Zuständigkeit für den Bereich des Leichenfundortes seither in diesem Fall.

Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen kann ein vorsätzliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden. Konkrete Hinweise auf einen oder mehrere Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der Fall wird in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am 08.04.2026 ab 20:15 Uhr ausführlich dargestellt.

In diesem Zusammenhang wenden sich die Ermittlungsbehörden gezielt an mögliche Zeugen, die Angaben zu den Umständen der Bootsfahrt, die gegen 08:30 Uhr an der Anlegestelle im Gewerbepark Grünendeich im Landkreis Stade begann, zu Beobachtungen im Bereich der Außenelbe-Reede, zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen und zu den etwaigen Hintergründen machen können. Auch Hinweise, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen relevant sein.

Hinweise werden während und nach der Sendung unter der Telefonnummer 0461-484 5555, direkt im ZDF-Studio oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. Ferner wurde ein Anschluss für anonyme Hinweise eingerichtet. Dieser ist unter folgender Rufnummer zu erreichen: 0160 20 68 666.

Zudem besteht die Möglichkeit, über das Hinweisportal der Landespolizei (https://sh.hinweisportal.de/) Fotos, Videos sowie allgemeine Hinweise an die ermittelnde Dienststelle zu übermitteln. Wer verfügt für den betreffenden Zeitraum, Montag, den 29.04.2024, über Foto- oder Videoaufnahmen aus dem Bereich der Anlegestelle Grünendeich sowie der Außenelbe-Reede?

Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Flensburg eine Belohnung in Hohe von 7.000 Euro ausgelobt.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Flensburg ist am Abend bis 22:00 Uhr für Rückfragen von Medienvertretern erreichbar.

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