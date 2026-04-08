Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 25-jähriger Stader in den Schwingewiesen überfallen und verletzt - Polizei sucht Zeugen, Lagerschuppen am Lühe-Anleger aufgebrochen, Glaselemente an zwei Bargstedter Bushaltestellen zerstört

Stade (ots)

1. 25-jähriger Stader in den Schwingewiesen überfallen und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Am späten Ostersonntagabend zwischen 23:40 und 23:50 h ist es in Stade in den Schwingewiesen auf dem Fußweg am Bahndamm im Bereich des dortigen "Fitnesspfades" zu einem Überfall auf einen 25-jährigen Stader gekommen. Dieser war zu der Zeit dort zu Fuß unterwegs und wurde dann plötzlich von vier bisher unbekannten Tätern unvermittelt angegriffen, geschlagen und getreten. Bei diesem Überfall wurde das Opfer am Kopf verletzt und musste ins Stader Elbeklinikum eingeliefert werden. Die vier Täter werden als dunkel bekleidet und nicht älter als 25 Jahre beschrieben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

2. Lagerschuppen am Lühe-Anleger aufgebrochen

Unbekannten haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Grünendeich am Lühe-Anleger einen Holzlagerschuppen aufgebrochen und daraus den Inhalt von fünf Kästen Softgetränken sowie fünf Leergutkisten entwendet. Zwei der Leergutkisten blieben dann aber auf dem angrenzenden Parkplatz zurück. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130

3. Glaselemente an zwei Bargstedter Bushaltestellen zerstört - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in Bargstedt in der Bahnhofstraße und in der Hollenbecker Straße bei zwei dortigen Bußhaltestellen jeweils ein Glaselement eingeschlagen und so einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet.

Die Polizei Harsefeld sucht jetzt den oder die Sachbeschädiger und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

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