Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Schwarzer Kia-Sorento in Harsefeld entwendet, Einbrecher in Stader Reihenhaus, Auto in Buxtehude aufgebrochen

Stade (ots)

1.

Unbekannte Autodiebe haben in der Zeit von gestern Abend 17:00 h bis heute Morgen 04:00 h in Harsefeld in der Feldstraße ein dortiges Grundstück betreten und einen geparkten SUV geknackt und anschließend entwendet.

Der schwarze Kia-Sorento hat das Kennzeichen STD-US 306 und stellt einen Wert von ca. 35.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Einbrecher in Stader Reihenhaus

Unbekannte Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in Stade im Anemonenweg nach dem Aufhebelen einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Endreihenhauses eingedrungen und haben dann vermutlich das Innere nach brauchbarem Diebesgut durchsucht. Ob und was dabei entwendet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Auto in Buxtehude aufgebrochen

Unbekannten haben am gestrigen Ostermontag in Buxtehude in der Altländer Straße bei einem dort geparkten VW-Fox eine Seitenscheibe eingeschlagen und dann nach dem Durchgreifen eine Tasche mit Sitzbezügen entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115,

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