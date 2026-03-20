Polizei Aachen

POL-AC: Polizei ermittelt nach sexuellem Übergriff an Grundschule in Herzogenrath

Herzogenrath (ots)

Am Mittwochvormittag (18.03.2026) ist es zu einem Vorfall an einer Grundschule im Stadtteil Kohlscheid gekommen.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es auf dem Schulgelände einer Grundschule an der Ebertstraße zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil eines Kindes durch einen bisher unbekannten Mann.

Der Vorfall ereignete sich gegen 10:45 Uhr in der Schultoilette, die vom Schulhof begehbar und nicht unmittelbar mit dem Hauptgebäude verbunden ist. Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: es soll sich um einen jungen Mann oder Jugendlichen mit kurzen dunklen Haaren und einer rechteckigen Brille gehandelt haben. Er soll mit einer blauen Jeans und einem blauen Kapuzenpullover mit Streifenmuster bekleidet gewesen sein.

Aus Gründen des Opferschutzes werden derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang gemacht.

Die Kriminalpolizei Aachen hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Mittwochvormittag etwas Verdächtiges oder eine Person im Umfeld der Grundschule an der Ebertstraße gesehen, die zur Beschreibung passt oder kann sonstige Hinweise geben? Die Kriminalpolizei nimmt alle Hinweise telefonisch unter 0241-9577 31201 entgegen. Außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende steht Ihnen dahingehend die Kriminalwache als Ansprechpartner zur Verfügung: 0241-9577 34210.

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