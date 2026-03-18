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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall auf dem Eisenbahnweg - Sechs Fahrzeuge beschädigt

Aachen (ots)

Am frühen Montagnachmittag (17.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf dem Eisenbahnweg gekommen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt und insgesamt sechs Fahrzeuge beschädigt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 80-jähriger Mann mit seinem Auto auf dem Eisenbahnweg zwischen der Trierer Straße und der Philipsstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein geparktes Auto fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden vier weitere Fahrzeuge beschädigt.

Der Autofahrer aus Aachen wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass ein medizinischer Notfall des 80-Jährigen ursächlich für den Unfall war.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Vier der sechs beschädigten Pkw wurden abgeschleppt.

Das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Aachen war zur Aufnahme der Unfallspuren vor Ort. Der Unfallbereich war bis in die Abendstunden (bis 20:50 Uhr) für den Verkehr gesperrt.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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