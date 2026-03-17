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Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Aachen und Polizei Aachen: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Schüssen auf Wohnhaus vorläufig fest

Aachen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (14.03.26) hat es Schussabgaben auf ein Mehrfamilienhaus in der Peliserkerstraße gegeben.

Gegen 02:15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei-Leitstelle Aachen mehrere Schussgeräusche. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Einschusslöcher an verschiedenen Stellen des Hauses fest. Auch eine Gasleitung war beschädigt worden. Nach entsprechenden Maßnahmen der Feuerwehr konnten die Bewohner des Mehrfamilienhauses wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Nahbereich wurde zunächst ein 28 Jahre alter Mann festgenommen, der als möglicher Tatverdächtiger in Betracht kam. Bei dem Mann wurden eine Schusswaffe und ein leeres Magazin gefunden. Seine Wohnung wurde durchsucht - dabei kam auch ein Sprengstoffspürhund zum Einsatz. Ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wurde abgelehnt.

Weil eine politisch motivierte Tat nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz der Polizei Aachen die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Pressehoheit liegt bei der Staatsanwaltschaft Aachen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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