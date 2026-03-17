Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Polizistin nach Betrug festgenommen

Herzogenrath (ots)

Am Sonntag (15.03.2026) ist eine 75-Jährige Opfer eines Betrugs geworden. Am Folgetag (16.03.2026) starteten die Täter einen weiteren Versuch, die Seniorin um ihr Bargeld zu bringen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielt die Frau aus Herzogenrath am Sonntag die ersten sogenannten Schockanrufe. In diesem Fall gaben sich eine Frau und ein Mann als Polizeibeamte aus und beschrieben ihr, dass ihre Wertsachen nicht mehr sicher seien. Um einen Schaden abzuwenden, sollte die Frau alle Wertsachen übergeben. Die 75-Jährige kam dem nach und händigte eine Bankkarte und Schmuck im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags an die unbekannte Frau und den unbekannten Mann aus.

Am Montag (16.03.2026) wurde die Seniorin wieder angerufen. Diesmal sollte sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei ihrer Bank abheben und ihn anschließend übergeben. Ihr wurde mitgeteilt, dass eine Polizistin das Geld abholen würde.

Die Frau wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Einsatzkräften der Polizei Aachen gelang es im weiteren Verlauf, die falsche Polizistin vor der Haustür der Dame abzugreifen und vorläufig festzunehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (gw)

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