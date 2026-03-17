PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Polizistin nach Betrug festgenommen

Herzogenrath (ots)

Am Sonntag (15.03.2026) ist eine 75-Jährige Opfer eines Betrugs geworden. Am Folgetag (16.03.2026) starteten die Täter einen weiteren Versuch, die Seniorin um ihr Bargeld zu bringen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielt die Frau aus Herzogenrath am Sonntag die ersten sogenannten Schockanrufe. In diesem Fall gaben sich eine Frau und ein Mann als Polizeibeamte aus und beschrieben ihr, dass ihre Wertsachen nicht mehr sicher seien. Um einen Schaden abzuwenden, sollte die Frau alle Wertsachen übergeben. Die 75-Jährige kam dem nach und händigte eine Bankkarte und Schmuck im Wert eines niedrigen dreistelligen Betrags an die unbekannte Frau und den unbekannten Mann aus.

Am Montag (16.03.2026) wurde die Seniorin wieder angerufen. Diesmal sollte sie einen fünfstelligen Bargeldbetrag bei ihrer Bank abheben und ihn anschließend übergeben. Ihr wurde mitgeteilt, dass eine Polizistin das Geld abholen würde.

Die Frau wurde misstrauisch und verständigte die Polizei. Einsatzkräften der Polizei Aachen gelang es im weiteren Verlauf, die falsche Polizistin vor der Haustür der Dame abzugreifen und vorläufig festzunehmen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (gw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 13:14

    POL-AC: Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring - Vier Personen verletzt

    Aachen (ots) - Am Montagabend (16.03.2026) sind bei einem Verkehrsunfall am Berliner Ring vier Personen verletzt worden. Die Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Informationen fuhr eine 20-jährige Autofahrerin gegen 22:30 Uhr den Berliner Ring in Fahrtrichtung Jülicher Straße entlang. Als sie die Abfahrt von der A544 passierte, ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 11:31

    POL-AC: Nach Tankbetrug: Polizei nimmt zwei Männer vorläufig fest

    Aachen (ots) - Nach einem Tankbetrug hat die Polizei zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die beiden Männer ein Auto gegen 2:40 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag (16.03.26) an einer Tankstelle an der Trierer Straße getankt. Anschließend verließen sie das Gelände, ohne die Rechnung zu begleichen. Der Tankstellenmitarbeiter alarmierte die Polizei. Nach einem kurzen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 18:03

    POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Leichnam eines Kindes aufgefunden

    Stolberg (ots) - Im Rahmen von Suchmaßnahmen nach dem vermissten 12-jährigen Mädchen haben Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (10.03.26) den Leichnam eines Kindes in einem Waldstück bei Stolberg aufgefunden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um die Leiche des Mädchens, das seit Montagnachmittag vermisst wurde (siehe auch unsere Pressemeldung vom ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren