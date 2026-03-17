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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall auf dem Berliner Ring - Vier Personen verletzt

Aachen (ots)

Am Montagabend (16.03.2026) sind bei einem Verkehrsunfall am Berliner Ring vier Personen verletzt worden. Die Unfallverursacherin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Informationen fuhr eine 20-jährige Autofahrerin gegen 22:30 Uhr den Berliner Ring in Fahrtrichtung Jülicher Straße entlang. Als sie die Abfahrt von der A544 passierte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 46-jährigen Autofahrer, der von der Autobahn aus Richtung Köln nach links auf den Berliner Ring abbiegen wollte.

Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ihre beiden Mitfahrenden sowie der 46-Jährige wurden leicht verletzt. Laut aktuellem Ermittlungsstand ist die 20-Jährige bei roter Lichtzeichenanlage in die Einmündung eingefahren, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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