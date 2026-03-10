Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Leichnam eines Kindes aufgefunden

Stolberg (ots)

Im Rahmen von Suchmaßnahmen nach dem vermissten 12-jährigen Mädchen haben Einsatzkräfte der Polizei am Dienstag (10.03.26) den Leichnam eines Kindes in einem Waldstück bei Stolberg aufgefunden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich um die Leiche des Mädchens, das seit Montagnachmittag vermisst wurde (siehe auch unsere Pressemeldung vom 09.03.26: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6232389).

Seit Montag hatte die Polizei Aachen mit zahlreichen Einsatzkräften nach dem vermissten Kind gesucht. Dabei kamen unter anderem Polizeihubschrauber, Suchhunde, Drohnen und Kräfte der Bereitschaftspolizeihundertschaft zum Einsatz.

Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nicht vor.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen wird hiermit zurückgenommen. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell