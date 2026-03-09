Polizei Aachen

POL-AC: 15-Jähriger durchbricht Polizeikontrolle mit Auto und versucht zu flüchten

Aachen (ots)

Am vergangenen Freitag (06.03.2026) ist ein Jugendlicher mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt gelang es den Einsatzkräften der Polizei, das Fahrzeug zu kontrollieren und die Fahrt zu beenden. Den minderjährigen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Freitagabend führten Einsatzkräfte der Polizei Aachen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Polizeikräften des Vereinigten Königreichs Belgien eine Verkehrskontrolle im Bereich Elsassplatz durch. Gegen 20:20 Uhr sollte ein PKW mit fünf Insassen kontrolliert werden. Anstatt anzuhalten durchbrach der Fahrer mit dem Wagen die Kontrollstelle und flüchtete. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug mitsamt Insassen im Bereich Reichsweg anhalten und kontrollieren.

Die Insassen waren allesamt Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Das Auto war nicht zugelassen und hatte keinen Versicherungsschutz. Im Auto fanden die Beamten fremde Kennzeichen, die als gestohlen gemeldet waren. Die montierten Autokennzeichen stammten ebenfalls aus einem Diebstahl und gehörten nicht zum Auto. Ob das Fahrzeug auch gestohlen war, wird derzeit noch von der Kriminalpolizei geprüft. Seinem Alter entsprechend war der 15-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zu einer Gefährdungssituation während der Verfolgungsfahrt soll es nach derzeitigen Erkenntnissen nicht gekommen sein.

Die Jugendlichen wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Den 15-Jährigen erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.(gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell