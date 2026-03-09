PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall in Würselen - Motorrad fährt auf Auto auf

POL-AC: Verkehrsunfall in Würselen - Motorrad fährt auf Auto auf
Würselen (ots)

Am Samstagnachmittag (07.03.2026) sind in der Innenstadt ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 62-jährige Frau in ihrem Fahrzeug auf der Aachener Straße (aus Richtung Aachen in Richtung Würselen) unterwegs und wollte gegen 17.30 Uhr nach links auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes abbiegen. Ein 46-jähriger Motorradfahrer aus Würselen beabsichtigte die Frau in diesem Moment zu überholen, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Nach dem Zusammenstoß flüchtete er zu Fuß in Richtung Grevenberger Straße. Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und entdeckte den Mann versteckt unter einem Balkon eines Hauses. Er brachte ihn zusammen mit weiteren Passanten zum Unfallort zurück.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Im Verlaufe des Einsatzes beleidigte und bedrohte er außerdem die anwesenden Zeugen. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das an dem Motorrad montierte Kennzeichen stimmte außerdem nicht mit den Fahrzeugpapieren überein.

Die Autofahrerin aus Würselen blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Beleidigung, Bedrohung und Kennzeichenmissbrauchs aufgenommen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

