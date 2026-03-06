Polizei Aachen

POL-AC: Drei Verletzte nach Unfall an der Anschlussstelle Lichtenbusch

Aachen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (05.03.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung zwischen der Monschauer Straße, der Raerener Straße und der Anschlussstelle Lichtenbusch gekommen.

Gegen 19 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Richtung Raerener Straße kommend in die Kreuzung ein, um geradeaus auf die BAB 44 in Fahrtrichtung Aachen zu fahren. Zur gleichen Zeit fuhr eine 63-jährige Frau an der Anschlussstelle Lichtenbusch von der BAB 44 (aus Belgien kommend) ab und bog nach links auf die Monschauer Straße in Richtung Oberforstbach ab.

In der Kreuzung kam es schließlich zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 19-jährige aus Aachen, seine 16-jährige Beifahrerin sowie die 63-Jährige aus Monschau wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Kreuzung musste für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (kg)

