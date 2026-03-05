Polizei Aachen

POL-AC: Einladung zur Pressekonferenz für Medienvertretende: Polizei Aachen stellt "Verkehrsunfallstatistik 2025" vor

StädteRegion Aachen (ots)

Am kommenden Mittwoch (11.03.2026) wird der zukünftige Polizeipräsident Andreas Bollenbach gemeinsam mit dem Leiter der Direktion Verkehr Martin Meurer die Verkehrsunfallstatistik 2025 vorstellen.

Wir laden Sie herzlich zu dieser Pressekonferenz ein:

am 11.03.2026 um 11 Uhr in der Rotunde des Elisenbrunnens (Friedrich-Wilhelm-Platz, Aachen)

Neben der Verkehrsunfallstatistik für das vergangene Jahr, werden auch mehrere interaktive Präventionskonzepte präsentiert.

Um uns die Planung zu erleichtern, bitten wir Sie um eine vorherige Anmeldung unter: pressestelle.aachen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0241-9577 21211.

Wir bitten Medienvertretende, die mit dem Auto anreisen, öffentliche Parkmöglichkeiten zu nutzen. Die Pressekonferenz wird auch bei schlechter Wettervorhersage stattfinden.

