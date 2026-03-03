PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Pressemitteilung des Ministeriums des Innern: Minister Reul ernennt Andreas Bollenbach zum neuen Polizeipräsidenten in Aachen

StädteRegion Aachen/Düsseldorf (ots)

Andreas Bollenbach wird neuer Polizeipräsident in Aachen. Das hat die Landesregierung auf Vorschlag von Innenminister Herbert Reul am Dienstag, 3. März 2026, beschlossen. Der 61-Jährige folgt damit auf Dirk Weinspach, der im Herbst 2023 in den Ruhestand getreten ist.

Innenminister Herbert Reul erklärt: "Andreas Bollenbach bringt alles mit, was es für das anspruchsvolle Amt des Polizeipräsidenten in Aachen braucht. Er ist ein ausgewiesener Kriminalist, kennt die Region, die Menschen und die Arbeit der Polizei aus dem Effeff. Mit seiner Erfahrung, Umsicht und Führungsstärke ist er ein echtes Pfund für die Sicherheit in der StädteRegion Aachen."

Andreas Bollenbach ist derzeit stellvertretender Polizeipräsident im Polizeipräsidium Aachen, wo er die Direktion Kriminalität leitet. Seit rund vier Jahrzehnten gehört er der nordrhein-westfälischen Polizei an. In dieser Zeit war er in verschiedenen Führungspositionen unter anderem in Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen sowie bei der Polizeibehörde Heinsberg tätig.

Andreas Bollenbach wird die neue Position voraussichtlich Ende März antreten. Mit der Ernennung übernimmt er die Leitung des Polizeipräsidiums Aachen mit rund 2.300 Beschäftigten.

Hinweis des Polizeipräsidiums Aachen: Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden.

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

