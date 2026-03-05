Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Täter nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Aachen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung in einem Linienbus Ende Juni 2025 sucht die Polizei mit einem Foto nach dem unbekannten Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein unbekannter Mann am 28.06.2025, gegen 23:00 Uhr im Bus der Linie 35 der ASEAG in Höhe der Haltestelle "Scheibenstraße" mindestens einmal mit der Faust auf einen bislang unbekannten Zeugen ein. Der damalige Busfahrer versuchte die Auseinandersetzung zu beenden. Hierbei schlug der Täter den Busfahrer mit einer vollen Bierflasche und verletzte ihn damit im Gesicht. Anschließend verließ der Täter den Bus und warf die Bierflasche in Richtung des bereits verletzten Busfahrers, welcher der Attacke jedoch noch ausweichen konnte.

Bisherige Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen. Das Amtsgericht Aachen hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mit zwei Fotos sucht die Polizei Aachen jetzt nach dem Unbekannten. Das Foto ist unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/196821

Personen, die Angaben zur abgebildeten Person oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter 0241-9577 33101 (oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210 zu melden). (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell